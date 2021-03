Koronasmitta barn på intensiven

Eit koronasmitta barn får søndag intensivbehandling ved Haukeland universitetssjukehus. Av omsyn til teieplikta vil Helse Bergen ikkje seie noko meir om tilstand eller alder på barnet, utover at det er under 18 år.

I tillegg får to andre personar same behandling. Den eine av dei er over 65 år. I alt er seks personar innlagde med koronasmitte ved sjukehuset. Det er det same talet som dagen før.