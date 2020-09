Koronasjukt kor åtvarar 200.000 norske korsongarar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikkje hyggeleg å stå her i vindauget og representera ei smittekjelde, men me meiner det er naudsynt å åtvara andre kor.

Det seier styreleiar Arild Inge Bakke i det lokale vaksenkoret Lystgården Vokal på Landås i Bergen.

NRK snakkar med han gjennom stovevindauget hans. For heile koret er no i heimekarantene etter at dei møttest for å synga sist måndag.

Denne veka har stadig fleire blitt smitta av koronaviruset i Bergen, og det totale talet på smitta er no oppe i 1090 personar.

– Skremmande

16 var med på øvinga i bydelshuset som blandakoret har namnet sitt frå. Dagen etter varsla ein medlem om symptom. I dagane etterpå gjekk alle i karantene, då éin etter éin fekk symptom eller påvist smitte.

– Me meiner me tok alle forholdsreglar. Sette opp korstolane i god avstand, brukte handsprit og unngjekk fysisk kontakt. Likevel vart altså dei aller fleste sjuke.

KOR-ONA: Ti av dei 16 som deltok på ei korøving i salen på bydelshuset, har fått påvist koronasmitte, og fleire andre har symptom. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Så langt har ti testa positivt, og fleire har klassiske symptom på covid-19. Måndag varsla koret smittevernkontoret, som ifølge Bakke meiner det var éin person som smitta alle dei andre på denne øvinga.

– Me blir jo skremt. Det fortel oss kor smittefarleg og uføreseieleg dette viruset er.

Han råder alle norske kor til å ikkje møtast til øving no.

– Eg ville vore veldig forsiktig med å halda korøvingar akkurat no i denne situasjonen når smittepresset i samfunnet aukar.

Korforbundet: – Forsvarleg nok

Det avviser generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges korforbund, som organiserer 30.000 av landets 200.000 korsongarar.

– Eg vil rosa koret i Bergen. Dei har handtert situasjonen veldig bra med smittesporing og samarbeid med kommunen. Men me vil ikkje åtvara mot korøvingar.

Han viser til at Norsk musikkråd har ein smittevernrettleiar som Helsedirektoratet har godkjent.

– Me meiner at kor er ein viktig aktivitet for folk, og at korøvingar er forsvarleg viss ein føljer rettleiaren. Det er likevel litt som i trafikken. Ein kan aldri gardera seg hundre prosent, men dersom ein følgjer reglane, er det forsvarleg nok.

FORSVARLEG: Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges korforbund meiner korøvingar er trygt når ein følgjer smittevernråda. Foto: Anna Granqvist

– Som dropar frå latter

Rådet er mellom anna å ha halvannan meters avstand sidelengs og to meters avstand framover. Mæhle meiner kor er flinke til å halda reglane når dei syng.

– Men korfolk er veldig sosiale menneske, og me har noko å gå på i pausar og før og etter øvingane.

Mæhle seier korforbundet vil kunna oppdatera råda sine etter kvart som dei får meir kunnskap. I vår bestilte korforbundet ein studie frå Sintef om dropespreiing frå synging.

Resultata kom denne veka.

– Ingenting har til no dokumentert at synging i seg sjølv er meir smittefarleg enn anna samvære. Sintef målte at det ikkje er meir dropar frå song enn frå skravling og latter. Korsongarar står jo også bak kvarandre når dei syng, og ikkje andlet til andlet.

Kommunen: – Tre meter avstand

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune stadfestar at det har vore smitteutbrot knytte til korøving.

– Me veit at kraftfull song har til felles med roping og latterutbrot at det spreier ganske mykje dropar. Det er tydeleg at her krevst det spesielle tiltak for å unngå at korøvingar medfører smittefare.

Han trur likevel at kor kan møtast.

– Men erfaringa er nok at éin meter er for liten avstand på korøvingar. Med to, kanskje tre meter avstand vil korøvingar vere vesentleg tryggare. Ein kunne også tenka seg å redusera dropespreiing med munnbind, men eg antar det ikkje er aktuelt å synga med munnbind i kor.