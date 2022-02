Koronadom ankes til Høyesterett

Statsadvokaten har anket frifinnelsen av flere som var tiltalt for brudd på koronaforskriften og fempersonersregelen i Bergen i 2021. To unge kvinner fikk bøter for å ha holdt fest mens Norge var stengt ned, og Bergen hadde strenge lokale regler.

De to nektet å godta bøtene, og ble til slutt frikjent i lagmannsretten. Nå vil myndighetene ved statsadvokaten ta saken til øverste rettsinstans og vil ha den behandlet i Høyesterett.