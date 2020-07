Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå kan vi endelig ta oss betalt for det vi faktisk selger, nemlig fjordutsikt, sier hotellsjef ved Quality Hotel Vøringfoss, Tor Andre Villmones.

I sommer var det duket for tidenes cruisesesong i Eidfjord. 121 cruiseanløp var ventet, noe som ville tilsvare en tredobling av passasjerer siden 2016.

Men etter koronautbruddet i mars stoppet alle anløp til Vestlandet opp. På landsbasis har det vært en nedgang på 77 prosent i antall passasjerskip siden mars i fjor, ifølge tall fra Kystverket. Det merker næringen.

Økt omsetningen uten cruiseturister

Mellom 16. mars og 12. juli i år har det kommet 990 passasjerskip til Norge. I samme periode i fjor kom det 3246 skip, viser tall fra Kystverket.

Hotellsjefen i Eidfjord sier hotell Vøringfoss har økt omsetningen siden cruisebåtene sluttet å komme. Hotellet åpnet dørene i juni og har hatt 90 prosent belegg.

Ifølge hotellsjefens beregninger har hotellet tjent 97.000 kroner mer i juni og 217.000 kroner mer i juli i år målt opp mot samme periode i i fjor. Villmones sier det skyldes at de nå kan ta mer betalt for rom med fjordutsikt.

– Vi har aldri hatt så mange gjester som har bestilt rom til tre-fire dager om gangen. Vi har 40 rom med fjordutsikt, men har ikke kunnet ta oss betalt for utsikten fordi cruisene har blokkert den. Nå tjener vi 150 kroner mer per rom per døgn. Det er enorme penger for et så lite hotell, sier Villmones.

TOM HAVN: I denne havnen ligger det vanligvis flere cruiseskip. I år var det ventet tidenes cruisesesong. Så kom korona. Foto: Tale Hauso / NRK

77 prosent nedgang

Den siste uken er det åpnet mer opp for anløp, og nedgangen i antall passasjerskip har gått fra 77 til 70 prosent. Direktør i Cruise Destination Hardangerfjord, Helge Møller, sier det fortsatt er usikkert om det vil åpnes opp for cruise til Vestlandet for resten av sesongen.

– Vi har et håp om at det kan komme noen cruise i slutten av august. Det vil kunne redde stumpene, men det blir fortsatt veldig amputert. Vi hadde sett frem til 2020 med stor optimisme, sier Møller.

Han legger til at det ikke vil bli som normalt hvis det åpnes for anløp. Ifølge ham er næringen pålagt strenge smitteverntiltak.

– Passasjerene vil bli testet før de går om bord, underveis på turen og før de går i land. De reisende vil samtidig bare kunne komme fra de landene som er såkalte grønne soner.

– AMPUTERT SESONG: Helge Møller i Cruise Destination Hardangerfjord håper det åpnes opp for at cruisebåtene kan komme i slutten av sesongen. Foto: Åge Algerøy / NRK

– Alt stoppet opp

Opplevelsessenteret Norsk Natursenter Hardanger har en tapt omsetning på ti millioner som følge av avbestillinger. Samtidig har Åge Herland som driver fire trolltog i Eidfjord mistet hele sommerinntekten. Nå står togene stille for første gang siden 2005.

– Jeg skulle vært i full sving så det er en dårlig følelse å ha fri. Jeg syns det er noe som mangler uten cruiseturistene.

Villmones sier han føler med dem som rammes hardt av at cruiseturistene forsvinner. Han savner dem likevel ikke.

– Det er en helt annen opplevelse i år. Gjestene våre slipper å våkne klokken 7 av støy fra båtene. Vi merker en annen tilfredshet blant gjestene denne sesongen, sier han.