Kontroll på utagerande mann - politibetjent skadd

Fredag ved 07.30-tida melde politiet at dei rykte ut med fleire patruljar for å få kontroll på ein utagerande mann på Stord. BT fekk stadfesta av politioverbetjent Dag Vidar Nordhus på Stord at aksjonen var væpna og på Aker Solutions. Klokka 08.10 melder politiet at dei har fått kontroll på mannen. Han prøvde å springa frå politiet. I samband med pågripinga fekk ein politibetjent ein skade i hovudet. Vedkomande skal ikkje vera alvorleg skadd, men får tilsyn av helsepersonell på staden.