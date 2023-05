Kontroll på røykutvikling på Hydro i Årdal

Naudetatane rykket ut til røykutvikling på Hydro sitt anlegg på Årdalstangen, skriv Sogn Avis.

– Det har vore eit lite branntilløp i eit reinseanlegg, seier Jostein Steinsland Hauge i 110 Vest til NRK

Han seier at dei har fått kontroll på branntilløpet, men at brannvesenet blir igjen for å overvake situasjonen.