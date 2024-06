Kontroll på gasslekkasje i Bergen

Klokken 16.00 meldte brannvesenet at de har kontroll på gasslekkasjen på renovasjonsselskapet Bir sitt anlegg på Møllendal i Bergen. Kilden til lekkasjen er stoppet og sikkerhetssonen er opphevet.

Det ble først meldt om gasslekkasjen klokken 15.45. I meldingen ble det opplyst at gassen skal ha oppstått på anlegget for mottak for farlig avfall.

Politiet evakuerte området og opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

– Vi er på plass med røykdykkere for å lokalisere og eventuelt stoppe gassen. Vi fikk melding klokken 15.45 om at ansatte på gjenvinningsanlegget kjente gasslukt, sa vaktkommandør på 110-sentralen, Svein Erik Reista.