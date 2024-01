Kontroll på bussbrann i Bergen

Fredag ettermiddag har nødetater rykket ut etter melding om brann i en elbuss ved Fana gymnas i Bergen. Alle passasjerer skal være ute av bussen, og det er ikke meldt om personskade.

På et tidspunkt ble det meldt om åpne flammer og full fyr i bussen. Klokken 15.44 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen og at den er slukket.

Det er meldt om mye røyk på stedet, og brannvesenet ber folk i området om å lukke vinduer.

Statsminister Michelsens veg er stengt i en god stund. Fordi det har blitt brukt en del vann til slukking kan veibanen være glatt, melder Vegtrafikksentralen.