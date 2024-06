Kontroll på brann i lekebod



Det begynte å brenne i en lekebod på Nordre Toppe i Åsane i Bergen like etter klokken 14. Boden står mellom to boliger. Det var i en periode fare for spredning, men brannen er nå under kontroll.

– Mannskaper fra tre stasjoner ble sendt til stedet, opplyser vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til NRK.

Ingen personer ble evakuert som følge av brannen.