Kontroll på antatt gjerningsmann

Politiet stadfestar no at ein mann kl. 18.01 kom til sjukehuset i Førde med skadar som kunne tyde på at han var stukken med kniv. Åstaden skal vere ei hytte på Vassenden i Jølster, kor ein patrulje har teke kontroll på ein mann som politiet antar er gjerningsmannen.