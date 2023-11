Konkurransetilsynet vurderar å forby Norwegian sitt kjøp av Widerøe

Det opplyser Konkurransetilsynet i ei pressemelding fredag morgen.

Allereie 15. september varsla tilsynet at dei vurderte å seia nei til å la Norwegian kjøpa Widerøe.

I pressemeldinga skriv Konkurransetilsynet at deira vurdering er framleis at konkurransen i marknaden for luftfart kan bli betydeleg svekt som følgje av oppkjøpet.

Dette kan mellom anna føre til høgare prisar og færre avgangar for flypassasjerar, heiter det.

– Marknaden for luftfart er ein stor og viktig marknad for norske forbrukarar. Oppkjøpet fører mellom anna til at vi går frå tre til to aktørar på fleire flyruter innanriks. Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i marknaden kan bli svekka på ein måte som fører til høgare billettprisar og dårlegare rutetilbod for norske flypassasjerar, seier konkurransedirektør Tina Søreide.