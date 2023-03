Konkurransetilsynet varslar stopp i betongoppkjøp

Frykt for høgare prisar på ferdigbetong gjer at Konkurransetilsynet varslar stans av ØB Group sitt oppkjøp av selskapet Betongvarer AS i Dimmelsvik i Kvinnherad. Det skriv tilsynet. ØB Group er hovudeigar av Ølen Betong og har anlegg på både Stord, Odda og Ølensvåg i Rogaland. Tilsynet meiner oppkjøpet i praksis vil bety stopp i all lokal konkurranse på ferdigbetong.

Partane har frist til 18.april med å komma med merknadar.