Kongepokal til sterk naustedøl

Medaljedryss for vektløftarane frå Vestland under NM i helga. Ragnar Holme (Tambarskjelvar) sikra seg både NM-tittel i +109-kilosklassa og sin andre strake Kongepokal. NM-tittel vart det også til Lone Kalland (Tambarskjelvar) i 81-kilosklassa, Vetle Andersen (Bjørgvin) i 102-kilosklassa, Julia Jordanger Loen (Breimsbygda) i 71-kilosklassa og Marit Årdalsbakke (Tambarskjelvar) i 64-kilosklassa. I 89 kilosklassa for menn tok Bjørgvin storeslem med alle tre pallplassane. Noregsmeister vart Adrian Henneli.