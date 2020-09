Konfirmantmor: – Vi tar stor avstand frå haldningane til presten

I Dagsnytt 18 fredag kveld barka Selseng og biskop Halvor Nordhaug saman til debatt om det mange har fått med seg den siste veka: Striden rundt soknepresten Mikael Bruun.

– Når vi blei kjende med at vi har ein sokneprest som diskriminerer kvinner, så reagerte mange på det. Det er handlingar som vi tar stor avstand frå og som bryt med våre grunnleggande verdiar knytt til likeverd og likestilling, sa Selseng i radiodebatten.

Mikael Bruun blei gitt moglegheita til å delta i debatten som gjekk direkte, men valde å ikkje bli med.

Fredag kveld skriv Bruun i ei tekstmelding til NRK at han forstår at dei synest at det er gamaldags.

– Men eg skulle ønske at dei forstod at det ikkje handlar om nedsetjande kvinnesyn, skriv Bruun.

– Blir skeptisk

Selseng representerer foreldra til i alt 26 konfirmantar som ønskjer at Mikael Bruun ikkje skal leie konfirmantundervisninga.

Årsaka er at han meiner at kvinner ikkje bør vere prestar og at han ikkje vil samarbeide med dei i nattverd og gudsteneste.

– Når han har såpass spesielle haldningar til kvinner at han er nøydd til å be om å få reservere seg frå norsk lov, så blir eg skeptisk til korleis det kjem til å påverke undervisninga til våre barn, sa Selseng.

Til NRK skriv Bruun i eit tekstmelding at han tykkjer det er sørgeleg at dei meiner at han bryt lova.

– Eg har kun respekt for lova, og er naturlegvis også for likeverd. Foreldra tillegger meg eit kvinnesyn eg ikkje har, på bakgrunn av eit isolert kyrkjeleg spørsmål, skriv Bruun.

Han slår fast i tekstmeldinga at han ikkje hindrar nokon kvinner i å utføre tenesta si, og at han er nøgd med at ordninga som er i dag, som fleire andre vil avskaffe.

Ordninga er i dag at mannlege prestar har høve til å reservere seg mot å ha nattverd og gudsteneste med kvinnelege kollegaer.

– Det har fungert bra, og det er mannen som viker.

I debatten i Dagsnytt 18 møtte sjefen hans, biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Ber dei godta Bruun

Nordhaug gjentok at han ikkje støttar Bruun sitt syn om at han ikkje vil ha liturgisk samarbeid med kvinnelege prestar, men han ber foreldra om å godta at Bruun skal leie konfirmantundervisninga.

– Han er ikkje aleine, det er mange som jobbar saman. Så er det også slik at ein ikkje kan velje bort prestar etter eige smak og behag, sa Nordhaug.

Han la til at for han som biskop er det veldig vanskeleg å gå inn på ei slik linje.

– Det er øydeleggande for arbeidsmiljøet og det blir krevjande for meg som arbeidsgjevar å gå i møte med den typen bestillingar.

Det fekk konfirmantmamma Selseng til å reagere.

– Vi har nokon grunnleggande rettar og prinsipp i Noreg som vårt samfunn byggjer på. Blant dei knytt til likeverd og likestilling. Når dei blir brotne, så bør de helst forvente og lytte til at vi reagerer, sa Selseng.

OMSTRIDD: Mikael Bruun er sokneprest i Sogndal og står fast på sitt teologiske syn om at kvinner ikkje kan vere prestar. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Skjer ingen skade

Nordhaug meiner på si side at konfirmantane ikkje vil ta skade av å ha ein konservativ prest til å leie konfirmantundervisninga.

– Konfirmantane kan bli provosert av det Mikael Bruun står for, men eg kan ikkje sjå at det skjer nokon skade om ein blir utsett for nokon som tenker radikalt annleis, meiner Nordhaug.

Kva som skjer vidare i den betente saka i Sogndal er uvisst. Soknerådet og biskopen ber om ro i rekkene, men Selseng slår fast at konfirmantforeldra står på synet sitt.

– Eg høyrer at biskopen ber oss om å tolerere denne diskrimineringa, at han ber oss om å vere raus ovanfor haldningar og praksisar som går ut over andre. Eg synest det er eit trist signal. Eg ønsker ikkje dette, sa Selseng i debatten i Dagsnytt 18.