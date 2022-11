Kommunetoppar tok inn på historisk hotell «for å få arbeidsro»

Nordfjordkommunen er i pengeknipe

Stad kommune er 76 millionar i minus, men kvar skal dei kutte?

I eldreomsorga?

I barnehagane?

I skulane?

Kanskje i vegvedlikehald eller kulturstøtte?

For å finne ut av desse tøffe kutta trong kommuneleiinga arbeidsro.

Luksus på Sunnmøre

Dei kunne funne seg eit møterom på rådhuset på Nordfjordeid. Eller dei kunne spasert 450 meter til Nordfjord hotell. Eller kanskje vore i det gamle rådhuset i Selje.

I staden valde dei historiske Hotel Union Øye på Sunnmøre.

Eit rom der kostar frå 2.300 til 17.000 kroner.

Gruppeleiar Anfinn Sjåstad for Framstegspartiet i Stad likar ikkje pengebruken.

– Det er litt umusikalsk. Det er ikkje akkurat dette som gjer at kommuneøkonomien vår er dårleg. Men det er ein signaleffekt.

Historiske Hotel Union Øye ligg i Ørsta kommune på Sunnmøre. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Keisar, kongar og kommunetoppar

Hotellet frå 1891 har tidlegare husa stordommar som keisar Vilhelm 2. av Tyskland, dronning Vilhelmina av Nederland, kongane Oscar 2. og Haakon 7. og dronning Maud, forfattarane Karen Blixen og Arthur Conan Doyle, og eventyrarane Roald Amundsen og Fridtjof Nansen.

Og no åtte kommunetoppar frå Stad. Det var Fjordenes Tidende som avslørte saka.

Prislappen for dei åtte personane kom på 39.900 kroner.

Dronning Maud (til venstre) og kong Haakon 7. (til høgre) har begge vore gjestar på Hotel Union. Kronprins Olav (i midten) var ikkje med. Foto: Anders Beer Wilse / Den kongelige samlinger

– Vi er her for å saldere budsjettet og vi må ut av kommunen for å få arbeidsro, seier kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune til avisa.

– Er de uroa for signaleffekten de sender når leiinga reiser på hotellovernatting for å finne innsparingar?

– Det handlar ikkje om vi er ei natt på hotell i året eller ikkje. Vi må ha vilkår for å gjere dette arbeidet. Reiser vi ikkje vekk, så blir vi kontinuerleg forstyrra. Ei kvar leiargruppe, også i kommunane rundt om, gjer dette, svarar Krogsæter til Fjordenes Tidende.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad. Foto: NRK

Viss dei ikkje kuttar, risikerer dei å bli økonomisk svartelista:

– Dette vil ikkje ordne seg av seg sjølv. I 2024 er vi i ROBEK om vi ikkje klarer å snu skuta, sa kommunedirektøren til Fjordenes Tidende.

– Har du forståing for reaksjonane som har kome?

– Eg reknar med at mine kollegaer har stor forståing for at det er eit krevjande arbeid å kome til felles forståing for kva kommunen samla sett med alle sine ulike oppgåver må gjere av val når vi manglar 76 millionar på å oppretthalde noverande drift, seier Krogsæter til NRK.

Drog naboane på hotell?

NRK har spurt nabokommunane om dei tek inn på hotell for å få arbeidsro til å saldere budsjettet.

Ein slik praksis har dei ikkje i Gloppen.

Eller i Vanylven:

– Vi har vore på hotell i andre samanhengar, men ikkje i budsjettsamanheng, seier kommunedirektør Andreas Nørve.

Eller i Volda:

– Vi har arbeidd med haustens budsjett på rådhuset i leiar- og dagsmøte, seier kommunedirektør Rune Sjurgard.

Eller i Sande:

– Det har ikkje vore tradisjon i Sande kommune, seier kommunedirektør Anders Norvald Hammer.

Eller i Bremanger:

– Vi har ikkje vane for å reise vekk. Men eg har forståing for dei kommunane som har store utfordringar med omfattande kutt som har behov for det, seier kommunedirektør Tom Joensen.

Eller i Stryn:

– Vi har ikkje gjort det dei siste åra. Og eg kjenner ikkje til at det har vore gjort tidlegare heller, seier kommunedirektør Jon B. Nesje.

Den eksklusive baren har utsikt over urtehagen på Hotel Union Øye. Foto: Solveig Svarstad / NRK

Heller ikkje i Ørsta der Hotel Union Øye ligg.

– Det har vi aldri gjort. Men det er kanskje ikkje så dumt for å greie å samle seg. Det kan vere lurt, seier kommunedirektør Wenche Solheim.

– Vi har aldri tatt budsjettprosessen på Hotel Union, men vi har vore der på andre fagsamlingar.

Vil forsvare tradisjonen

Men naboen i vest har gjort det same som Stad.

I Kinn tok kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen med seg fire andre i kommuneleiinga til hotellet Knutholmen i Kalvåg for 18.700 kroner.

Trass i at dei har fått kritikk for å gjere det tidlegare.

– Eg vil forsvare denne tradisjonen med å kunne ta pausar i kvardagen for å kunne jobbe konstruktivt i fellesskap. Og eg opplever at vi hadde eit nøkternt opplegg, seier kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen.

– Er det ikkje mogleg å finne arbeidsro på rådhusa?

– Jau då. Vi gjer det i kvardagen. Og vi jobbar både kveldar og helger. Det er ikkje slik at vi ikkje greier å jobbe på rådhusa.