Kommunestyret i Sogndal ønsker stans for lysfiske med snurperot

Kommunestyret i Sogndal ber om at heile eller deler av Sognefjorden blir stengd for lysfiske med snurpenot i minst 10 år, skriv Sogn Avis. I fråsegna som kommunestyret har samla seg om, står det mellom anna at lysfiske etter brisling ikkje er berekraftig, og truleg må ta ein stor del av ansvaret for nesten fisketomme fjordar. Det var SV som la fram forslaget som vart samrøystes vedteke.