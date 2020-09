– Det er skummelt å binde seg, men det er jo freistande å få nærare 5000 kroner ekstra kvar månad, seier sjukepleiarstudent Thea Næss Kristoffersen ved Høgskulen på Vestlandet i Førde.

Ho er blant førsteårsstudentane som Høyanger kommune håpar å lokke til seg ved å tilby 150.000 kroner i stipend over tre år.

Som store delar av Distrikts-Noreg, slit dei nemleg stort med å rekruttere ny arbeidskraft i helsesektoren.

I 2019 publiserte Helse- og omsorgsdepartementet ein rapport om at det manglar rundt 6000 sjukepleiarar. I 2035 kan det same talet vere 28.000.

I fjor vart Bent Høie spurt om å rangere kva for ei utfordring som hasta mest: Fastlegemangel, sjukepleiarmangel, antibiotikaresistens eller legemiddelmangel.

– Sjukepleiarmangel, svarte han då.

Håpar på utteljing

– Konkurransen er hard, så me satsar på at dette held, seier personalsjef i Høyanger, Arnvid Hovland.

Som ein del av avtalen må studentane jobbe kvar tredje helg og i feriane, i tillegg til at dei bind seg til fast jobb i to år etter studiane.

– Med full utteljing inneber dette at vi om tre år kan ha fire-fem nye sjukepleiarar i kommunen i minst to år – og håpe på at dei blir verande endå lenger, seier han til avisa Ytre Sogn, som fyrst omtala saka.

VIL REKRUTTERE: Det er kommunestyret som ønskjer å kunne tilby studentar dette stipendet, for å sikre seg arbeidskraft i åra som kjem. Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

– Vanskelege å rekruttere

Ei undersøking frå 2018 viser at 165 kommunar har sett i verk tiltak for å rekruttere nye sjukepleiarar.

Lill Sverresdatter Larsen er leiar i Sykepleierforbundet. Ho kjenner ikkje til andre tilbod som er like gode som det i Høyanger.

– Tre av fire ordførarar beskriv sjukepleiargruppa som den gruppa det er vanskelegast å rekruttere, så det er eit kjent problem. Men dette tilbodet er ikkje vanleg. Det er nok heilt i toppsjiktet.

Men det er ikkje gjeve at effekten av desse ordningane er så god som kommunane håpar på, seier ho.

– Det er jo fint for å stimulere til nye tilsettingar, men ein veit jo ikkje kva som vil skje når bindingstida er ute, om dei blir verande eller ikkje.

SKEPTISK: – Mange gjer det same. Men det finst ikkje garanti for at det vil fungere, seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet om stipendordningane rundt om i kommunane. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Ikkje aktuelt for meg

Ingeborg Bjelland er også sjukepleiarstudent.

Ho meiner sosiale behov og ønsket om å ha eit nettverk gjer at mange droppar å nytte seg av slike tilbod, som i Høyanger.

– For meg er det ikkje aktuelt. Eg trur det er vanskeleg for folk som ikkje er frå distriktet, og er avhengig av å reise heim, å binde seg så lengje, seier ho.

IKKJE AKTUELT: – Eg kan ikkje binde meg over så lang tid, seier andreårsstudent på sjukepleia i Førde, Ingeborg Bjelland frå Haugesund. Ho trur tiltaket treff betre for dei som er meir lokale. Foto: Ola Weel Skram / NRK

I kommunestyret til Høyanger er det likevel optimisme. Ordførar Petter Sortland har både tru og håp på at satsinga vil bere frukter.

– Me oppfattar dette som ein vinn-vinn-situasjon, både for studentane og kommunen, seier han.