Kommunedirektøren manglar politikaranes tillit, men ordføraren gav han lønsauke

I Alver nord for Bergen har det i lang tid storma rundt kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun.

Men no kan NRK fortelja at eit politisk fleirtal i kommunestyret ikkje lenger har tillit til toppbyråkraten sin.

Og at ordførar Sara Sekkingstad (Sp) likevel har tilbode Forthun lønsauke.

Det går fram av ein e-post ordføraren har sendt til dei to andre i forhandlingsutvalet i kommunen.

Strid om lærarar

Som dei fleste andre norske kommunar, har Alver to toppsjefar: Ordføraren er den leiande politikaren, medan kommunedirektøren er den leiande byråkraten.

Som kommunedirektør har Forthun det øvste administrative ansvaret for utgreiing av alle politiske saker og å setta i verk vedtaka lokalpolitikarane gjer. Han har også personalansvar for alle kommunetilsette.

Kommunedirektøren sjølv er tilsett av kommunestyret.

At han ikkje lenger har tillit frå politikarane, heng saman med korleis Alver kommune reagerte då to lærarar vart skulda for å ha krenka elevar. Begge meiner seg urimeleg behandla av kommunen. Den eine læraren inngjekk sluttavtale og den andre bytta skule.

Ei uavhengig gransking konkluderte før jul med omfattande kritikk av kommuneleiinga si handtering av saka, sjølv om granskarane meiner sluttavtalen var lovleg.

«Lærarsaka» har vore mykje omtalt i lokalavisene Strilen og Nordhordland dei siste åra.

– Han må seiast opp

Gruppeleiar for Høgre, det største opposisjonspartiet i kommunen, Ingrid Duesund Fjeldsbø, kallar lærarsaka «ei forferdeleg tragisk sak».

– Eg meiner at kommunedirektøren skal vurdera stillinga si, seier ho til NRK.

Morten Klementsen (Folkepartiet) meiner at kommunedirektøren må gå av eller bli sagt opp, og kritiserer at han fekk tilbod om lønsauke. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Gruppeleiar Morten Klementsen i Folkepartiet (tidlegare FNB) sit i forhandlingsutvalet saman med ordføraren og varaordføraren.

I følge han har gruppeleiarane i dei fleste politiske partia i fleire månadar prøvd å få Forthun til å slutta.

– Me sit i gruppeleiarmøte gong på gong og prøver å få avslutta avtalen me har med kommunedirektøren.

Han hevdar at kommunedirektøren ikkje er interessert i å komma til ein avtale.

– Eg må jo seia at eg synest synd på ordføraren, at ho ikkje får svar frå kommunedirektøren. Me sit i eit vakuum, og viss me ikkje kjem til ein avtale, så er det klart at han må seiast opp, seier Klementsen til NRK.

Han seier at annan kritikk mot kommunedirektøren gjeld manglande oppfølging av politiske vedtak og manglande informasjon tilbake til kommunestyret.

Ordføraren: «Kommunestyret har ikkje tillit»

I staden for at Forthun sluttar, kan det altså enda med at han får lønsauke.

I ei utviklingssamtale med forhandlingsutvalet denne månaden, gav ordføraren og varaordføraren ein lønstilbod til Forthun i tråd med kva andre kommunetilsette hadde fått.

Verken kommunedirektøren eller ordføraren vil stilla til intervju.

«Det er uaktuelt for meg som ordførar å stille opp i eit intervju og/eller kommentere forhold som vedkjem kommunen som arbeidsgjevar og kommunedirektør som arbeidstakar,» skriv Sekkingstad til NRK.

Forthun skriv at arbeidsforholdet sitt diskuterer han med ordføraren som representerer Alver kommune som arbeidsgjevar.

NRK har sett e-posten der Sekkingstad skriftleg stadfesta den politiske mangelen på tillit.

I eit lukka formannskapsmøte 10. februar skal ho ha lese opp e-posten ho hadde send til varaordføraren og Klementsen. Der stod det:

«Ordførar har formidla til kommunedirektøren at kommunestyret ikkje har tillit til kommunedirektør.»

I den same e-posten stadfesta ho lønstilbodet som ho og varaordføraren hadde gitt:

«Kommunedirektøren aksepterte tilbodet om 2,95 prosent utan forhandling,» skriv ho.

Ordførar Sara Sekkingstad har gitt kommunedirektøren lønsauke og samtidig fortald han at han manglar kommunestyrets tillit. Foto: Senterpartiet

– Må få konsekvensar

Sjølv om Sekkingstad ikkje vil intervjuast no, snakka NRK med henne dagen etter formannskapsmøtet.

– Det er utfordringar kring forholdet mellom politikk og administrasjon som me arbeider vidare med, konstaterte ho.

Ho sa til NRK at gruppeleiarane til nesten alle partia i kommunestyret har sagt at det er gjort feil i lærarsaka, og at det må få konsekvensar.

På spørsmål om lønstilbodet til Forthun svarte Sekkingstad at protokollen frå lønssamtalen vil vera offentleg når han er skriven.

Tillitskrise

Torsdag skal kommunestyret behandla granskingsrapporten om lærarsaka. Det er eit ope spørsmål kva det vil bety for stillinga til den øverste sjefen for heile Alver.

Klementsen i Folkepartiet meiner at konklusjonen er enkel.

– Eg kan ikkje sjå at ein kommunedirektør kan bli sitjande når han ikkje har tilliten hos oss folkevalgte. Då har me ei tillitskrise som me ikkje kan leva med.

Etter at NRK fortalde denne saka på radio onsdag, konstaterer lokalavisa Strilen at kommunedirektøren kan vera nær eit mistillitsforslag, men at dei fleste partia i dag ikkje har svart eller vil kommentera det. Nordhordland skriv at Klementsen varslar mistillitsforslag på møtet i morgon.