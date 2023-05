Kommunedirektøren i Alver går av – får 3,3 millionar i sluttavtale

Det melder ordførar Sara Hamre Sekkingstad (Sp) i ei pressemelding. Der går det fram at kommunestyret i Alver og kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun i dag vart einige om ein avtale. Avtalen inneber at Forthun sluttar i stillinga si 31. oktober 2023. Ifølgje avisa Nordhordland får Forthun ein sluttavtale på over 3,3 millionar kroner, noko som skal svara til to årsløner.

– Me takkar kommunedirektøren for hans store engasjement og arbeidsinnsats, og ønskjer lukke til med nye utfordringar, skriv Sekkingstad i pressemeldinga.

Det har tidlegare storma rundt kommunedirektøren. Det heng saman med korleis kommunen reagerte i ei sak då to lærarar vart skulda for å ha krenka elevar. I februar vart det klart at det politiske fleirtalet i kommunen ikkje hadde tillit til han. Han ville då ikkje slutta frivillig, men fekk tilbod om lønsauke av ordføraren.

Ordføraren skriv i pressemeldinga at kommunestyret no startar prosessen med rekruttering av ein ny kommunedirektør.