Kommunedirektør i Fitjar får fornya tillit etter arbeidsmiljøsak

Kommunedirektør Gjermund Hagesæter på Fitjar har fått fornya tillit av kommunestyret. Det skriv avisa Sunnhordland. Kommunedirektøren har vore involvert i ei arbeidsmiljøsak, etter at tilsette på kommunehuset hadde varsla om Hagesæter sin leiarstil. I ein rapport frå advokatfirmaet Thommessen heiter det at Hagesæter har kommunisert på ein uheldig måte ved fleire høve. Men at han ikkje har brote arbeidsmiljøloven. Ordførar Harald Rydland seier til avisa at det aldri har vore eit tema at Hagesæter måtte slutta i stillinga si. Gjermund Hagesæter har vore på Stortinget for Frp i til saman fire periodar.