Kommune venta ikkje på løyve – dumpa stein og sand over viktig plante

Dåverande Vågsøy kommune søkte i fjor om å fylle ut med tusenvis av kubikkmeter stein i sjøen ved Nygårdstangen utanfor Måløy i Nordfjord. Målet var å utvide området ved den maritime avdelinga ved Måløy vidaregåande skule.

– Vi ser alvorleg på dette, for det er brot på dei reglane som gjeld både i forureiningslova, men også plan- og bygningslova, seier miljødirektør Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Vestland.

Fryktar for ålegraseng

Men arbeidet blei starta opp utan at kommunen hadde fått løyve. Det skal vere fylt ut om lag 14.000 kubikkmeter massar. Kvingedal hos Fylkesmannen seier han ikkje har opplevd liknande så lenge han har vore i miljøforvaltninga.

– Det er ei ganske underleg sak. Eg har ikkje opplevd at nokon har søkt løyve etter forureiningslova og samstundes går i gang med å gjennomføre tiltaka.

Ifølgje Fylkesmannen var kommunen kjend med at det ligg ei ålegraseng på om lag 9000 kvadratmeter delvis i og utanfor utfyllingsområde. Ålegras er ein viktig marin naturtype, og Kvingedal seier ålegrassamfunnet ved Nygårdstangen er karakterisert som lokalt viktig.

– Vi veit at ålegras har viktige økologiske funksjonar for livet under vasslinja i dette området. Kor store skadane er, kan ikkje eg svare på. Det må vi sjå på når vi ser avdekka dette.

Etter at Vågsøy kommune blei ein del av ein ny kommune ved årsskiftet, er det no Kinn som har fått saka på bordet.

– Tek seg ikkje bra ut

Tidlegare rådmann i Vågsøy kommune, Jeanette Jensen, vil ikkje kommentere saka, men viser til uttale frå nye Kinn kommune.

Rådmann Terje Heggheim i Kinn kommune seier at det var dåverande Vågsøy kommune som søkte om å fylle ut.

– Eg kan ikkje svare for den prosessen som har vore i ein anna kommune tidlegare, men det å følgje opp denne saka er mitt ansvar.

Han seier denne saka ikkje tek seg bra ut ovanfor privatpersonar som gjerne må gjennom omfattande søknadsprosessar.

– Det er viktig at vi i denne saka går føre med eit godt eksempel når det gjeld å rydde opp.

Rådmannen veit enno ikkje kva som skjer vidare.

– Eg veit ikkje kva utfallet blir, men i tilsvarande tilfelle har ein i ytste konsekvens kome til at tiltaket må fjernast. Eg reknar med at vi gjennom dialog med Fylkesmannen skal komme til ei løysing som ikkje handlar om det.

ÅLEGRAS: Er ei fleirårig vassplante. Den er blant dei få blomsterplantene som har tilpassa seg eit liv i sjøvatn, og veks i fin grus, sand eller mudder. Illustrasjonsfoto

Fylkesmannen har no gitt kommunen svarfrist til 9. mars.

– Basert på tilbakemeldinga vi får der, vil vi gi dei pålegg om kva som skal skje vidare i saka, seier miljødirektør Kjell Kvingedal.

Han seier dei har hatt god dialog med Kinn kommune etter nyttår, men kva som har skjedd før har dei ikkje så god oversikt over.

– Det kan kommunen opplyse oss om når dei skal svare oss. Når vi får tilbakemelding frå kommunen, vil vi vurdere det om vi skal krevje tilbakeføring (opprydding, jour. merk.). Kommunen har plikt å følgje opp ulovlege tiltak etter plan- og bygningslova, så vi føreset at det skjer i denne saka.

Blei tipsa

Fylkesmannen blei tipsa om utfyllinga som var i gang.

– Vi får ofte tips frå folk som følgjer med på miljøsaker, så det er ikkje så uvanleg. Det uvanlege er at vi fekk tipset medan saka låg ute til offentleg høyring om at det allereie gjekk føre seg utfylling i området. Då tok vi kontakt med kommunen og vi bad om ei forklaring. Det viser seg seinare også at utfyllingsaktiviteten truleg har halde på ei tid etter det.

– Kor alvorleg er det at ei offentleg eining, i dette tilfelle ein kommune, bryt lova samanlikna med privat selskap?

– Som sagt er dette uvanleg. Eg har ikkje vore borti slike saker der det blir søkt om tiltak og samstundes går i gang medan søknaden ligg ute til høyring.

Han seier dei har vore inne på tanken med å melde saka til politiet.

– Det er ikkje så ofte det skjer, i alle fall ikkje der det er kommunar som er involverte. Normalt så pleier desse sakene gå etter regelverket og då blir det løysingar der ting blir avklart på førehand eller at det viser seg at på grunn av naturverdiar i området så lar ikkje tiltaket seg gjennomføre.

Bjørn Hollevik (H) som er leiar i kontrollutvalet i Kinn kommune, er orientert om det som har skjedd.

– Dette er ei veldig dårleg sak for Kinn kommune. Når private utbyggarar gjer slike ting er reaksjonane ofte kjappe og store. Dette er noko administrasjonen må ta tak i fort, seier Hollevik.

SØKTE: I søknaden blei det opplyst at Vågsøy kommune skulle utvide arealet ved Nygårdstangen til skuleformål. Foto: Harald Kolseth / NRK