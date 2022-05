Kommune-opprør mot regjeringa

Olve Grotle, Høgre

– KS har rett i at dette er eit oppsiktsvekkjande løftebrot. Trass gjentatte oppmodingar både frå KS og spørsmål frå kommunane om å uttrykke seg klart om spørsmålet om koronakompensasjon, kan ikkje statsråd Gjelsvik stadfeste at kommunane får kompensert koronautgifter. No må kommunane leve i uvisse heilt fram til hausten – og håpe på at det kan bli gitt kompensasjon. Dette skaper eit fullstendig uakseptabel situasjonen for kommunane.

Helge André Njåstad, Frp

– Eg forstår godt kommunane og KS kjenner seg lurt her. Kommunane har gjort ein fantastisk jobb med å klare å bemanne alle funksjonar under pandemien. Utan denne tilleggsavtalen med auka lønn hadde det aldri gått. Eg er og kritisk til at dei nappar 9,2 mrd. frå kommunane på utbytteskatten. Det er og merkeleg omfordeling frå kommune til stat.

Arild Hermstad, MDG

– Dette er eit solid løftebrot overfor kommunane. Det hjelper lite å vise til at kommuneøkonomien generelt er god dersom ein styrer ein kommune med anstrengd økonomi, kor mange har fått ekstra belastningar under pandemien. Det er også eit heilt feil signal når regjeringa under pandemien bad kommunane om å registrere alle ekstrautgifter og lova at dei skulle bli refunderte, men når krisa er over så manglande pengane. Det skaper mistillit, kva skjer neste gong det vi står ei liknande krise? Staten må vere ein føreseieleg partnar, også overfor norske kommunar. Eg synest også det er spesielt at ein Sp-leiar løyver seg sjølv og staten meir handlingsrom på vegner av staten, men vil krympe handlingsrommet for kommunane å vise til rentepress.

Grete Wold, SV

– Det er fullt forståeleg at kommunane no reagerer. Det har vore lova ein full kompensasjon til kommunane i samband med pandemien, men når dette no ikkje blir lagt på bordet så forstår vi at reaksjonane er sterke. Kommunane har meldt over tid at dei har hatt store utgifter til overtid, vikarar og reinhald – dette utgjer summar kommunane ikkje har til overs. Det betyr at det kan gå ut over tenestetilbodet til innbyggjarane i dei ulike kommunane.

Tobias Drevland Lund, Raudt

– Vi hadde forventa at koronakompensasjonen kom i revidert nasjonalbudsjett, sånn som vi opplever at regjeringa har lova. Når dei endå ein gong skyv på løfta sine, skaper det uvisse ute i Kommune-Noreg. Det skulle tydelegvis ikkje mange månadene til i regjering, før Senterpartiet gløymde alle ordførarane sine.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Det er svært overraskande at ein går bort frå å kompensere kommunane for den utruleg viktige jobben dei har gjort i handteringa av pandemien. Dei er heilt avgjerande for å stoppe utbrot og hindre nedstenging. Her var KrF og Solberg-regjeringa krystallklare og føreseielege på å gi støtte. Det er interessant å sjå at retorikken frå Ap og Sp er endra seg så dramatisk frå at kommunane var sveltefôra til at økonomien no er god. Det viser jo at den førre regjeringa sikra kommunane på ein god måte, og det er eigentleg litt trist at Ap og særleg Sp har snakka usant om situasjonen i kommunane til veljarane.

Jenny Følling, Sp

– Det er eit løftebrot og eg er skuffa. Politisk leiing i kommunaldepartementet har vore tydeleg på at kommunane ikkje måtte vere bekymra for at desse kostnadene blei kompensert. No får vi ingen ting. Det er klart at vi er veldig skuffa. Koronaavtalen var heilt nødvendig for å få nok helsepersonell til folk til å sille opp då smittesituasjonen var på det verste. For Sunnfjord kommune utgjer kostnadene med koronaavtalen minst 20 millionar. På landsplan utgjer det 6-7 mrd. Det er svært alvorleg for budsjettet for 2022, dersom så store summar ikkje vert dekka inn som tidlegare lova. Det får konsekvensar for drifta. Vi kan ikkje sitte til hausten til hauste til 1, september vente på om vi får inn desse midlane.