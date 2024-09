Etter massivt press gjer kommunestyret i Bremanger retrett og seier nei til ei planlagd utskipingshamn for pukkstein i landskapsvernområdet rundt Vingen-feltet.

Den eldste bergkunsten er 6000 år gammal.

I staden skal kommunen lage ein ny reguleringsplan, der utskiping i Frøysjøen ikkje inngår. Det melder Firdaposten.

Snuoperasjonen er den siste omdreiinga i ei sak som har fått internasjonal merksemd.

Les også Utlandet reagerer på norske naturvedtak

– Eit av dei viktigaste stadene for bergkunst i Nord-Europa

Tidlegare i år skrev Den internasjonale organisasjonen for vern av kulturminne, Icomos, eit brev til regjeringa der dei «på sterkast mogleg vis» («in the strongest possible terms») protesterte mot at norske myndigheiter sette «uvurderleg verdsarv» i spel.

Brevet var adressert til kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp), som gav grønt lys til prosjektet, trass protestar frå Riksantikvaren, Miljødepartementet og Statsforvaltaren.

«Kjære Sande. Dette er ikkje val mellom eit uvurderleg kulturminne og eit steinbrot. Du kan få begge delar, men ikkje på same stad», skreiv Icomos-president Benjamin Smith.

Utbyggingsplanane har også blitt omtalt i den britiske storavisa The Guardian.

– Eit av dei største og viktigaste stadene for bergkunst i Nord-Europa er trua, skrev avisa.

Amatørarkeolog Kristian Bing (1862–1935) «oppdaga» helleristingane i 1912. Foto: UiB

Det nye kommunevedtaket gjeld ikkje steinbrotet, men den planlagde utskipingshamna ved Frøysjøen.

Steinbrotet er på toppen av fjellet Aksla. Her skal eit nederlandsk selskap ta ut pukk og «steinfraksjonar».

Til gjengjeld får kommunen arbeidsplassar og «ringverknader» på kjøpet.

Utskipingskaia er den delen av prosjektet som ligg nærast Vingen Helleristingsfelt.

– For ein jubeldag!

I tillegg til kulturminna har det vore strid om kor øydeleggande utskipingshamna vil vere for kystregnskogen i området.

Under ein spørjetime på Stortinget erkjente statsråden at han burde vore meir presis da han skauv to andre kystregnskogar framfor seg.

Kritikken kom frå Venstre som skulda statsråden for å dikte opp «eventyrskogar». Les også Regjeringa får kritikk for å ha dikta opp «eventyrskog»

I dag pustar partiet letta ut.

– For ein jubeldag! Dette er nesten for godt til å vere sant! seier stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo.

– Planane om å rasere ein kystregnskog og gjere ubotelege inngrep i landskapsvernområdet rundt Vingen-feltet, er noko av det mest spinnville naturinngrepet som har vore planlagt i Noreg.

– Dette set avgjerda til kommunalministeren i eit endå merkelegare lys enn før.

NRK har kontakta departementet, som melder at eit svar er undervegs.

Oppdatering 11:07 med svar frå statsråd Erling Sande (sjå under).

Departementet svarer Erling Sande (Sp), kommunal- og distriktsminister – Grunnen til at saka kom til kommunaldepartementet for avgjerd var at Bremanger kommune sine folkevalde ønska denne næringsetableringa, og meinte den var viktig for ein kommune som over år har hatt utfordringar med fallende folketal og fråflytting. I ei krevande avveiing mellom ulike omsyn landa departementet på å følge kommunestyret sitt vedtak, av omsyn til det lokale sjølvstyret. Eg er opptatt av det lokale sjølvstyret og at dei lokale politikarane skal lyttast til. Og det omsynet veg tungt for meg. Når kommunestyret no har justert syn i saka så er det også ein del av dei lokalpolitiske prosessar.

Les også Trond jaktar på helleristningar for å stoppe milliardprosjekt

Miljødirektoratet sin handlingsplan for oppfølging av Naturavtalen skal kome i oktober.

Planen kjem etter at den nye naturavtalen til FN blei underteikna av Noreg i Montreal i 2022.

Leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, seier «gratulerer til alle som har kjempa mot dette idiotiske natur- og kulturminneøydeleggande steinbrotet».

– Og heia kommunalt lokalt sjølvstyre som har mot til å snu.

Ole Kristian Svalheim Trond Lødøen, UiB Det er roande at langt fleire i det nåverande kommunestyret har forstått kva uestattelige verdiar som har vore trua av øydeleggingar. Når all fagkompetanse i realiteten er overhøyrd, har det vore avgjerande at tilstrekkeleg mange innbyggarar i Bremanger var seg beviste det uerstattelege tapet og fekk gjennom eit alternativt innbyggarforslag! ISMAIL BURAK AKKAN / NRK Frode Pleym, Greenpeace Det hjelper lite at steinbrotet og kaianlegget er nedjustert. Helleristningar, kystregnskog, trua artar, urørt natur og attpåtil planar om ein ny nasjonalpark strir mot store industriinngrep. Politikarane må stille seg sjølve spørsmålet: Skal vi fortsette å øydelegge naturen, eller endre kurs? Bremanger har eit unikt høve til å vise at dei prioriterer unik natur og kulturminne over stein og slam. NRK Alfred Bjørlo, Venstre Her syner lokalpolitikarane i Bremanger meir ansvar for naturen og kulturhistoria enn Ap/Sp-regjeringa. Det håpar eg blir ein vekkar for dagens naturfiendtlege regjering. Venstre vil rose alle som har stått på for å få fram galskapen i prosjektet. Dagens vedtak vil vere gull verd for både Bremanger og heile Noreg i framtida! Lars Tore Endresen Truls Gulowsen, Naturvernforbundet Gratulerer til alle som har kjempa mot dette idiotiske natur- og kulturminneøydeleggande steinbrotet, og heia kommunalt lokalt sjølvstyre som har mot til å snu og lytte til argument og innbyggarinitiativ! Eg forventar at regjeringa, som gav løyve og køyrde over Statsforvaltarens faglege innvending, nå respekterer dette.

Les også Noreg skal verne meir av Noreg