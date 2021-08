Siv Hamstad Haukelidsæter går mellom epletrea i hagen.

Ho er ein slik norske distriktskommunar gjerne vil ha.

Juristen kjem opphavleg frå Austlandet, men etter studiar i Bergen ynskja ho å bli på Vestlandet. Då Kartverket i Kinsarvik lyste ut ei stilling, søkte ho.

Seinare fann ho òg kjærleiken på same arbeidsplass, og ho og mannen kjøpte hus saman i 2010. I dag bur dei med utsikt over Sørfjorden og har to ungar i lag.

For 15 år sidan fekk Kinsarvik i Hardanger ei avdelinga av det statlege kartverket, etter langvarig politisk jobbing lokalt.

Utan ein slik arbeidsplass, tvilar ho på at det hadde blitt Hardanger.

– Det betyr mykje for oss som bur her, å ha desse statlege arbeidsplassane, seier Haukelidsæter.

I dag jobbar ho ikkje lenger i Kartverket, men i ein annan statleg arbeidsplass i distriktet; nemleg Tingretten på Lofthus.

«Alle» vil ha statlege arbeidsplassar

Ullensvang kommune i Hardanger er ein av mange distriktskommunar som slit med nedgang i folketalet. Demografiutvalet leverte før jul sin rapport til regjeringa med forslag til ei rekke tiltak for å få fleire unge i distrikta, som å la 16-åringar ta lappen.

NRK har spurd alle landets kommunaldirektørar om kva av tiltaka dei trur vil gjere deira kommune meir attraktiv å flytte til.

Best ut kom statlege arbeidsplassar. 33,6 prosent av kommunane meiner «Fleire desentraliserte einingar i statlege verksemder» er det viktigaste tiltaket.

44,5 prosent har prioritert dette på første eller andreplass.

Andre tiltak som blir sett på som viktige er garantert utbygging av breiband til alle husstandar og gratis barnehage/SFO.

NRKs kommuneundersøkelse Ekspandér faktaboks NRK ba kommunedirektørene om å rangere hvilke tiltak de tror kan gjøre sin kommune mer attraktiv å flytte til. De kunne rangere opp til fem tiltak. Slik svarte de, sortert etter antall som valgte tiltaket på første- eller andreplass: Flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter: 122 (1: 92, 2: 30)

Få plassert i distriktskommunar

At statlege arbeidsplassar står øvst på ønskelista, overraskar ikkje Lillian Hatling som er fagansvarleg for analyse ved Distriktssenteret. Ho viser til at arbeidsmarknaden er det viktigaste når unge skal velje kvar dei vil bu.

Hatling forklarar at nettopp statlege arbeidsplassar er kompetansekrevjande arbeidsplassar, som er attraktivt for nyutdanna.

I tillegg hjelp det på arbeidsmangfaldet i distrikta.

– Det viktigaste er at ein får meir breidde i arbeidsmarknaden. Det er ikkje mangel på arbeidsplassar i distrikta, men det er litt for lite breidde i arbeidsmarknaden, seier Hatling.

Men statlege arbeidsplassar har i liten grad blitt plassert i distrikta dei siste åra.

Ifølgje Normann-utvalet har få av dei 1230 arbeidsplassane som har blitt etablert eller flytta ut av Oslo sidan gått til distriktskommunar.

Utvalet definerer rundt 170 av desse som arbeidsplassar til distriktet, som flyttinga av Norec til Førde og flyttinga av 30 stillingar i Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

I same periode har talet på tilsette i staten vekst med 4.500 i Oslo.

– Du skal kunne ta med deg jobben og flytta til bygda

Distrikts- og digitalingseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier regjeringa skal sjå på kva funksjonar som kan flyttast ut av Oslo-området, men meiner eit anna grep er viktigare.

– Me legg no til rette for at alle som jobbar i statlege bedrifter skal kunna be sjefen om å ta med seg jobben og flytta, seier Hofstad Helleland.

Ho seier hovudregelen er at ny statleg arbeidskraft skal etablerast utanfor Oslo, men at det også er viktig at det kjem fleire arbeidsplassar i privat sektor.

– Då er det viktig at kommunane legg til rette for og ynskjer god kompetanse velkomen, seier Helleland.

Ber om fleire arbeidsplassar

I dag bur det nesten 11.000 personar i Ullensvang kommune, men innan 2050 viser SSB sine framskrivingar at innbyggjartalet vil søkke med 12,9 prosent.

Ordførarar Roald Aga Haug (Ap) meiner fleire statlege arbeidsplassar, som dei ein har ved Kartverket er viktig for å snu trenden.

– Her må styresmaktene ha ein aktiv distriktspolitikk, som sørgar for at det blir satsa på denne typen samfunn, seier Aga Haug.

Ordføraren seier han er uroa for den negative utviklinga i folketalet, men rosar Kartverket for jobben dei gjer og moglegheita det fører med seg.

– Det var mange som åtvara mot å etablera Kartverket her, men det har ein klart med glans. Dei klarar å rekruttera god kompetanse, seier Aga Haug.

