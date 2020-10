Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har mykje korttidsfråvær som fører til at vi har mykje større vikarutgifter enn normalt. Og ekstra reinhald, sjølvsagt, seier rektor Laila-Sofie Osland ved Rothaugen skole i Bergen.

I skulegarden spelar ungdomar basket og står på skateboard. Inne i klasseromma møter dei støtt på vikarar når lærarane eller barna til lærarane er sjuke.

Og det kostar, viser tal NRK har henta inn frå dei fire største byane i Noreg.

– Det går jo på «minusen». Vi har ikkje overskot til å drive ekstra når det gjeld korona, seier rektoren.

Store koronakostnadar

Byrådet i Bergen anslår at dei i heile 2020 treng 70 millionar kroner ekstra frå staten for å dekke vikarbruk og reinhald i samband med covid-19-pandemien i skular og barnehagar.

– Vi opplever på ingen måte at vi blir kompensert for alle tiltaka vi har sett i verk for å halde befolkninga vår trygg under koronatida, seier Bergensordførar Marte Mjøs Persen (Ap).

I Oslo var koronakostnadane for skulane åleine på totalt 50 millionar kroner det første halvåret av 2020, ifølgje eit anslag frå Utdanningsetaten.

– Vi forventar at regjeringa gjer som dei har lova, og kompenserer alle korona-relaterte utgifter som barnehagane og skulane har, seier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Trondheim kommune anslår at dei i år må bruke 8 millionar kroner meir enn det dei har pengar til på vikarar og reinhald i skule og barnehagar. I tillegg går dei 18 millionar kroner i minus på grunn av bortfall av foreldrebetaling for skulefritidsordning (SFO) og barnehagar.

kommune anslår at dei i år må bruke 8 millionar kroner meir enn det dei har pengar til på vikarar og reinhald i skule og barnehagar. I tillegg går dei 18 millionar kroner i minus på grunn av bortfall av foreldrebetaling for skulefritidsordning (SFO) og barnehagar. Stavanger kommune anslår at det i heile 2020 blir koronarelaterte kostnadar på 18 millionar kroner innan oppvekst og utdanning. Det er uklart kor store delar av det som blir dekka av allereie tildelte pengar frå staten.

Korona-kostnadar i fire byar Ekspandér faktaboks Bergen : Estimerer meirforbruk på totalt 70 millionar kroner for heile 2020. Det fordeler seg slik:

- Skule: I vår gjekk 10 millionar kroner til ekstraordinære vikarutgifter.

5 millionar blei brukt til å styrke lærarressursene for å drive parallell skule- og heimeundervisning.

I haust anslår dei eit meirforbruk på 15 millionar kroner knytt til vikarar og ekstra reinhald.

- Barnehage: 7,5 millionar går til vikarløn i kommunale og private barnehagar.

5,5, millionar i ekstratilskot går til private barnehagar etter avtale med Private barnehagers landsforbund.

27 millionar er ikkje kompensert når det gjeld bortfall av foreldrebetaling.

-Skule: I vår var det meirutgifter på rundt 50 millionar kroner. Av dette gjekk 12 millionar til vikarløn og 7 millionar til reinhald. Resten gjekk til løn, overtidsbetaling og innkjøp av nødvendig utstyr.

I tillegg kjem 56 millionar i tapte inntekter på grunn av bortfall av foreldrebetaling medan Aktivitetsskolen (AKS) var stengt.

-Barnehage: Kommunen har ikkje tal på meirutgifter på dette feltet enno.

Kommunen manglar 11,7 millionar kroner før dei er heilt kompensert etter bortfall av eigenbetaling for SFO og barnehage i vår.



Per 1. oktober har kommunen brukt totalt 7,8 millionar kroner på vikarar, reinhald, diverse dirftsutgifter, og medisinsk og anna forbruksmateriell i skular og barnehagar. Trondheim: Kommunen anslår at dei har koronarelaterte meirutgifter på 14 millionar kroner til vikarar og reinhald i barnehagar og skular i 2020.

Trekk ein frå inntekter på koronarelaterte sjukepenger, blir netto meirutgifter anslått til 8 millionar kroner.



I tillegg fører bortfall av foreldrebetaling for barnehagar i vår til eit netto inntektstap på 18 millionar kroner, som altså ikkje er kompensert av staten. Kjelder: Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim kommunar.

Uroa for kutt i drifta

MISNØGD: F.h. Bergensordførar Marte Mjøs Persen (Ap) og rektor på Rothaugen skole, Laila-Sofie Osland. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Regjeringa har så langt gitt rundt 20 milliardar kroner ekstra i rammetilskot til kommunane som skal dekke ulike koronakostnadar, ifølgje kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Men det er altså langt frå nok, meiner Bergensordføraren.

– Pengane er brukt opp, seier Mjøs Persen.

Utdanningsforbundet er uroa for at pengemangelen skal gå utover den vanlege drifta i skular og barnehagar.

– Budsjettkonferansane vil bli ei evig tautrekking om kva sektor som er viktigast, og kva sektor som bør kunne spare, seier lokallagsleiar Bente Myrtveit.

Ap krev målretta krisepakkar

For å sikre at kommunane får nok pengar til å betale for vikarar og reinhald, krev Arbeidarpartiet på Stortinget at regjeringa skal hoste opp eigne målretta krisepakkar for skule og barnehage.

Rett og slett øyremerke meir pengar.

– Når kommunane no seier at dei har meir utgifter enn dei har fått tilbake, meiner eg det er ansvaret til regjeringa og staten å legge dei nødvendige pengane på bordet. Realiteten kjem til å vere kutt, og då er eg mest bekymra for dei sårbare barna, seier Ap utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg.

Det er ikkje kommunalminister Nikolai Astrup (H) samd i.

Statsråden understrekar at regjeringa frå dag ein av pandemien har lova at kommunane skal få dekka «nødvendige meirutgifter».

Men han meiner pengane bør komme som rammetilskot, altså som ein sum kommunane skal bruke slik det er best for dei, og ikkje øyremerka til skule eller barnehage slik Ap ønskjer.

– Her må vi sjå på heilskapen, seier Astrup.

PÅ VEG: Norske barn har vore tilbake i skule og barnehage i fleire månadar. Illustrasjon: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utfordrar regjeringa

Statsråden får delvis støtte frå KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon.

– Det er veldig krevjande om ein begynner å øyremerke til enkelte sektorar, det vere seg skule eller helse og omsorg, seier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS, om Aps forslag.

Men han utfordrar regjeringa på å dekke dei konkrete utlegga kommunane har.

– No treng kommunane tryggleik for at faktiske meirutgifter og mindreinntekter blir dekka. Regjeringa har sagt veldig klart at dei skal stille opp, men det er kva det betyr i praksis som framleis er litt uklart, seier Eide.

Ein årsak til at det er uklart, er at kommunane taper store summar på at folk betala mindre i skatt då dei mista jobben eller vart permitterte. Samstundes sparar også kommunane pengar fordi det er lågare løns- og prisvekst enn ein trudde, men ikkje så mykje som regjeringa la til grunn i revidert nasjonalbudsjett i vår, påpeiker han.

Spent på statsbudsjettet

KS og fleire departement er no med i ei arbeidsgruppe som kartlegg kor mykje kommunane treng av tilleggstilskot. Dei kjem med ein rapport i løpet av månaden.

– Det vil danne grunnlag for eventuelle nye tiltak retta mot kommunesektoren i haust og for neste år, seier Astrup.

Onsdag 7. oktober kjem regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Astrup seier han før jul vil legge fram ei tillegg til statsbudsjettet som tek høgde for koronakostnadar for neste år.

Rektor Laila-Sofie Osland er spent på om dei får pengane dei treng då også.

– Det er heilt fatalt viss vi må kutte i skulebudsjettet til neste år.