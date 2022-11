Kommunaldirektøren går av etter barnevernsskandale

Tommy Johansen trer av som kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tenester i Bergen, melder kommunen.

Det er avdekt alvorleg svikt i barnevernet i Bergen, og i starten av oktober gjekk byrådet av som følgje av skandalen. Tidlegare har også barnevernsdirektøren gått av.

Johansen skal inn i ei stilling som spesialrådgivar i Byrådsavdeling for finans, næring og eigedom etter nyttår.

Byrådsleiar Rune Bakervik (Ap) stadfestar overfor BT at det er usemje mellom partane.

Kommunen skriv at det er sett i verk eit systematisk arbeid for å gjennomføra naudsynte forbetringar og at dette arbeidet fortset med full styrke.

– Det er viktig at det blir jobba vidare med det gode arbeidet som er gjort. Dette er avgjerande for at Bergen skal vera ein trygg og god by for barn og unge, seier Tommy Johansen.