Kom til einigheit med grunneigarar om Stad skipstunnel

Kystverket har inngått forlik med to grunneigarar om overtaking av eigedom som står i vegen for Stad skipstunnel. Det skriv Kystverket.

Forliket kjem etter at Kystverket denne veka har vore i Sogn og Fjordane tingrett på Nordfjordeid.

Etter oppfordring frå retten har partane forhandla utanom rettsforhandlingane for å kome til einigheit.

Husa til fleire grunneigarar må vike for den første skipstunnelen i verda, og det er no kome til forlik i tre av dei fire sakene som var oppe i tingretten.



Den siste saka som handlar om kompensasjon for ein fritidsbustad er det foreløpig ikkje einigheit om. Saka skal dermed avgjerast av Sogn og Fjordane tingrett.