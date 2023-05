Kom til Bergen for å utøva vald – dømde til 120 dagar i fengsel

To svenske menn i 20-åra er i Hordaland tingrett dømde for grov kroppskrenking. Det var i oktober 2022 at dei slo, sparka og dytta to andre menn fleire gonger på ein parkeringsplass i Bergen. Dei prøvde også å stikka ein av dei med kniv. Av dommen går det fram at valden hadde karakter av å vera eit planlagt overfall som blei utført av fleire i fellesskap.

Dei to fornærma jobba ved ein pizzarestaurant og var ferdige på jobb då valden skjedde. Ingen av dei hadde noko uoppgjort med dei to tiltalte, og ifølgje retten er det mykje som talar for at det var dagleg leiar ved pizzarestauranten som var målet for valden, men at feil personar blei utsette for vald.



Ingen av dei to erkjente straffskuld. Ein av dei fornærma i saka skildra at det var fire ukjende, maskerte menn kom mot bilen deira. Tre av dei utøvde vald. Saka mot ein av dei er lagt vekk, medan den siste mannen sit i varetekt for ei anna sak i Sverige.

Hordaland tingrett skriv at mennene kom frå Sverige til Bergen for å utøva vald, og elles ikkje hadde nokon tilknyting til Bergen.



Dei to dømde mennene er tidlegare ustraffa, men må no sitja i fengsel i 120 dagar. I tillegg må dei betala til saman 30 000 kroner i erstatning til dei to fornærma.