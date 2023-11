Kolonnekøyring på riksveg 13

Like før klokka 7.30 varslar vegtrafikksentralen vest at det blir innført kolonnekøyring over riksveg 13 Vikafjellet.

Uvêret skapar vanskelege køyreforhold på strekka.

Kolonnekøyringa gjeld for alle køyretøy. Det kjem ny vurdering klokka 17.