Kolonnekøyring på Haukelifjell

Det er klokka 23.30 opna for kolonnekøyring på E 134 over Haukelifjell, etter at vegen var stengd i mange timar fredag kveld. Klokka 21 vart det meld om stenging fram til ny vurdering etter klokka 01 i natt, men det vart kolonnekøyring før det.