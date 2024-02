Kolonnekøyring over Haukelifjell og Hardangervidda

Dårleg vêr gjer at det er kolonnekøyring på E134 Haukelifjell og Riksveg 7 Hardangervidda laurdag kveld. Vêret er meldt å halda seg nokolunde uforandra utover natta.

– Me har ingen indikasjonar på at vegane må stengast med det første, men det er jo alltid ein liten sjanse for det når det er slikt vêr, seier Andreas Herland, trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen til NRK.

Dei andre fjellovergangane i Sør-Noreg er førebels opne.