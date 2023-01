Kolonnekøyring over Hardangervidda

Riksveg 7 over Hardangervidda har torsdag morgon kolonnekøyring for både personbilar og tunge køyretøy. E16 over Filefjell og E134 over Haukelifjell er open for fri ferdsel.

Fylkesveg 50 Hol–Aurland og Fylkesveg 53 Tyin–Årdal er stengt på grunn av uvêr.

Full oversikt over stengde vegar finn du på nettsida til Statens vegvesen.