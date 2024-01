Kolonnekøyring også for personbilar på Hardangervidda

RV. 7 over Hardangervidda har no kolonnekøyring for alle køyretøy, opplyser Vegtrafikksentralen på X. Tidlegare har det berre vore kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn grunna utfordrande vêrforhold. Men no er det også for personbilar.