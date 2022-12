Kolonnekjøring over Haukelifjell

Det er innført kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell mellom Haukeli og Liamyrane. Alle andre fjelloverganger er åpne for trafikk, melder Statens vegvesen. Riksvei 7 over Hardangervidda ble åpnet for fri ferdsel i går kveld etter å ha hatt kolonnekjøring. Bildet er tatt på riksvei 7 ved Skulevika.