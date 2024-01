Kolonne over Haukelifjell – stengt over Hemsedalsfjellet

Det er no opent for kolonne på E134 over Haukelifjell. Dette etter at vegen har vore stengt ein periode grunna uvêr. Samstundes er det no stengt på RV. 52 over Hemsedalsfjellet. Der var det tidlegare kolonnekøyring. Det er førebels berre E16 over Filefjell som er opent for fri ferdsel mellom aust og vest.