Kollisjon på Osterøy

To køyretøy har kollidert front mot front, ved Fotlandsvegen på Osterøy. Det var ein person i kvart køyretøy. Begge kom seg ut av bilane. Ein person er køyrd til legevakta for ein vidare sjekk. Politiet mistenkjer ikkje at nokon av førarane var rusa.