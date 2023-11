Kollisjon på E16 i Åsane

To bilar har vore involverte i ei trafikkulukke på E16 Arnavegen i Åsane Naudetatane har rykt ut til det som truleg var ein påkøyrsel bakfrå. Det er fem presonar involverte, to av dei er barn. Alle dei involverte er vakne, melder politiet på X. Ulukka har skjedd i retning Bergen. Eit køyrefelt er stengt og det er fare for kø, melder Vegtrafikksentralen.