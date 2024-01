Kollisjon på E16

To bilar har frontkollidert på E16 Vossestrandvegen mellom Voss og Vinje. Vegen var stengd i om lag ein halv time, men opna igjen klokka 15. Det var til saman tre personar i dei to bilane. Politiet melder at ingen skal vera skadde, men at det er store skadar på bilane.