Kollisjon i Bergen

To bilar har kollidert i Sjøgaten i Sandviken i Bergen. Det er ingen personar som har kome til skade, men bilane er til hinder for anna trafikk over Sandvikstorget. Politiet er på staden og dirigerer trafikken forbi.

Rett over klokka 15.00 melder 110-sentralen at bilane blir flytta ut av vegbana. Deretter opna det for fri ferdsel.