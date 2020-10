Kollegaer fann sakna omkomen i Askvoll

– Det var veldig spesielt, men godt å finne han, seier operativ leiar i DOF Subsea, Narve Våge, til NRK måndag føremiddag.

Reiarlaget der den sakna jobba deltok i leitinga med ankerhandteringsfartøyet «Skandi Iceman». Ved hjelp av avansert undervassteknologi fann mannskapet kollegaen på 180 meters djupne, nord i Granesundet, klokka 23.30 søndag kveld.

Ikkje formelt identifisert

Den omkomne personen er formelt ikkje identifisert enno, men politiet er sikre på at det er den sakna personen dei har funne.

– Han er funnen i det mest aktuelle området som vi hadde peika ut for søk under vatn. I tillegg har vi ingen andre personar som er meldt sakna i området, seier tenestadleiar i politiet, Åge Løseth til NRK.

Personen vil verte obdusert i løpet av denne veka.

DAG OG NATT: Fleire hundre personar har leita dag og natt etter at mannen vart meldt sakna torsdag ettermiddag. Foto: Redningsselskapet

Leita dag og natt

Mannen vart meldt sakna torsdag ettermiddag etter at vedkomande ikkje kom heim etter å ha vore på sjøen for å sjå etter krabbeteinene.

Store styrkar har leita dag og natt etter mannen. I tillegg til mannskap frå politiet, kystvakta, brannvesenet og helsevesenet, har svært mange frivillige delteke i leitinga. Løseth fortel at det fredag deltok 160 frivillige, medan talet var 140 – 150 på laurdag og 120 på søndag. I tillegg har mange båtar delteke i søket, i tillegg til folk som har hjelpt til med mat og husrom til leitemannskapa.

Familien takkar dei frivillige

Løseth er imponert over korleis bygdefolket har stilt opp i den vanskelege situasjonen.

– Det hadde vore umogeleg å gjennomføre denne aksjonen på ein god måte utan all den frivillige hjelpa vi har fått. Familien har og uttrykt stor takksemd for at bygdefolket har stilt opp på denne måten.