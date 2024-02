Kolgrill var truleg skuld i at fleire svima av

Laurdag kveld rykte naudetatane ut til ein bustad i Årstad der fleire personar skal ha svima av og følt seg dårlege.

Årsaka skal truleg vera ein kolgrill som blei fyrt opp i ein vinterhage for å varma opp, opplyser politiet til BT.

– Dette er per no ei undersøkingssak utan mistenkte. Så får me sjå om me set i verk noko meir, seier Arne Fjellstad, vakthavande jurist i Vest politidistrikt til avisa.