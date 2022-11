Kokevarsel opphevet på Skjold

Kokevarselet for de siste abonnentene på Skjold i Bergen er opphevet. Det skriver Bergen Vann i en pressemelding. De har ikke kunnet påvise en enkelt forurensningskilde, men tror at et sammenfall av flere hendelser har vært årsak til den dårlige vannkvaliteten.