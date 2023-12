Kode-millionar inn igjen på statsbudsjettet

Regjeringa foreslo å kutta 10 millionar i statstøtta til Kode neste år, men millionane er komne inn igjen i budsjettet som regjeringa og budsjettpartner SV presenterte sundag morgon. Kode kunstmuseer og konserthjem får 53 millioner over statsbudsjettet. –Behovet til Kode er openbert, og for meg er det underleg at ikkje regjeringa vel å prioritera det sjølv, seier gruppeleiar i Bergen SV, Mikkel Grüner til Bergens Tidende.