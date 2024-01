Kode må kutte 16 millioner

Kode må redusere sine årlige utgifter med omtrent 16 millioner kroner, skriver de i en pressemelding. Kode er et av Nordens største museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk. En handlingsplan for kutt vil behandles av styret 19. februar. Direktør Petter Snare orienterte i dag de ansatte om museets økonomiske utfordringer og la frem en plan for prosessen videre.

– Dette er ikke noe hyggelig beskjed å gi. Vi har vært tydelig på Kodes vanskelige økonomiske situasjon lenge. Vi har en viktig samfunnsoppgave å fylle som Norges nest største museum, med en rikholdig kunstsamling og en stor bygningsmasse som skal forvaltes. Vi har gjennom flere år forsøkt vårt beste for å få økonomien til å henge sammen, men vi har nå kommet til et punkt hvor rammevilkårene gjør det er helt nødvendig å sette inn tiltak for å få økonomien i balanse, sier Snare.