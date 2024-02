Kode-ansatte får én uke på å vurdere sluttpakke

De ansatte på kunstmuseet Kode i Bergen får én uke på å bestemme seg om de vil ta sluttpakke og én måned på å slutte i jobben sin på museet.

Sluttpakkene, som kommer etter at det ble kjent at museet må kutte utgifter på 16 millioner kroner, ble presentert for de ansatte torsdag, skriver Bergensavisen.

I sluttpakken står det blant annet at den er lik for alle, men arbeidsforholdet må avsluttes 31. mars i år. Det utbetales totalt fire måneders lønn, uten arbeidsplikt.

Kode har 96 ansatte, hvorav 91 er ansatt i faste stillinger. Søknadsfristen for å akseptere sluttpakken er om knapt en uke, 1. mars.

– Nå er vi i en situasjon der vi må finne løsninger som gjør at vi kommer i mål. Jeg synes det er trist å måtte la dyktige ansatte slutte, vi håper nå på at det er en akseptabel løsning som er presentert, sier Kode-direktør Petter Snare til avisen.

