Køar på E16 vest for Trengereid pga ras på omkøyringsveg

Steinsprang store som «fotballar og bruskassar» på gamlevegen mellom Trengereid og Tunes gjer at den ikkje kan brukast som omkøyring for personbilar i samband med vegarbeidet på E16. Derfor har det bygd seg opp kø austover mot Trengereid, når all trafikken må dirigerast puljevis på hovudvegen. Rasstaden blir no vurdert, opplyser vegtrafikksentralen til NRK.