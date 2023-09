Kø ved vallokalet på Nordfjordeid

Det er stor kø utanfor vallokalet på Nordfjordeid måndag kveld, også etter klokka 19.

Køen strekker seg eit stykke utanfor Eid Idrettssenter, seier ein tipsar til NRK.

Leiar for røystestyret, Per Magnus Myklebust, seier at alle som kom til staden til klokka 19 får kome inn og avlegge si stemme.