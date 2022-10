Kø mot Bergen sentrum fra Åsane

Det er lange køer på E39 mot Bergen sentrum fra Åsane. Årsaken er at et felt er stengt gjennom Fløyfjellstunnelen mot Nygårdstangen etter at en motorsykkel fikk motorstopp. Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via Arna og Hardangerveien.