Knuste flasker strødd over stort område på fylkesveg

Vegtrafikksentralen åtvarar bilistar på fylkesvegen mellom Ågotnes og Knapskog.

Nokon har knust flasker i vegbana. Det er mellomrom mellom flaskene, og hærverket strekk seg over 3 kilometer. Vegtrafikksentralen ber folk om å vere obs. Entreprenør er på veg for å rydde vegen for knuste flasker.