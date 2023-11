Knuste flaske – sa unnskyld

Politiet rykket ut til krangel ved den Blå steinen i Bergen i natt. En kvinne hadde fått en glassbit i låret etter at en flaske ble knust i bakken rett ved siden av henne. Gjerningsperson var forsvunnet fra stedet, men returnerte etter en stund for å be om unnskyld. Begge parter skværet opp og det blir ingen politisak.